Столтенберг: НАТО визнає Росію найсерйознішою загрозою Альянсу

На саміті НАТО в Мадриді буде схвалено нову стратегічну концепцію Альянсу, в якій Росію назвуть найзначнішою загрозою його безпеці, повідомляє Новое время.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії, організованої Politico, в середу, 22 червня.

"Я очікую, що у [стратегічній] концепції 2022 року Росія буде названа найзначнішою та найбільш прямою загрозою нашій безпеці" , — сказав він.

За словами генсека НАТО, до оновленої концепції також включать інші загрози, практично не згадані в нинішній, зокрема зміни клімату, кіберзагрози, гібридні та космічні загрози. Також у ній буде згадано Китай і «виклики, які він кидає інтересам, безпеці та цінностям НАТО».

Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО збільшить підтримку України та інших партнерів, яким загрожує Росія. Він анонсував звернення президента Володимира Зеленського до учасників саміту та заявив, що вони схвалять новий «комплексний пакет допомоги» Києву. Пакет включатиме як короткострокову, так і довгострокову допомогу, зокрема перехід України на сучасну зброю НАТО.

На думку генсекретаря НАТО, Альянс має допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, оскільки це його моральний і політичний обов’язок. Він також сказав, що, якщо російський диктатор Володимир Путін досягне своєї мети, ця ціна буде набагато вищою за ціну підтримки України зараз.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що братиме участь у саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається в тому, що на саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді можливі проривні рішення щодо України. За його словами, у проєкті нової стратегії Північноатлантичного альянсу, який мають затвердити на саміті, немає жодного потужного рішення щодо України.