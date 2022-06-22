Володимир Кличко емоційно звернувся до лідерів країн Євросоюзу

Володимир Кличко звернувся до європейських політиків, посадовців та усіх громадян Євросоюзу із закликом підтримати Україну та надати статус кандидата у члени ЄС. Україна – це не лише щит Європи, але й чудова можливість для розвитку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив Кличко у зверненні, яке він виклав у соцмережах.

"Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів розділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічну росію, де свобода і демократія є головними ворогами. Президент Єврокомісії заявила, що "заради європейської перспективи українці готові померти". Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані Незалежності 8 років тому лунало: "Україна – це Європа". Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи" , — сказав Володимир Кличко.

Він наголосив, що Україна – не лише щит для Європи, але й нові можливості.

"Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик, економічний і соціальний. Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і передусім багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та знаходяться в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього" , — підкреслив Кличко.

23 та 24 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому має бути ухвалено рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу.