Delfi: Литва заборонила транзит російських товарів і автомобільними шляхами

Литва заборонила транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ через свою територію і по автомобільних дорогах, а не тільки по залізниці, як повідомлялося раніше, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника литовських перевізників.

Повідомляється, що литовські митники розвертають фури із забороненими товарами на кордони Литви і Білорусі, тому там утворилася величезна черга.

Президент Литовської асоціації перевізників Linava Ромас Аустинскас підтвердив, що заборона транзиту діє на певні товари, тому неважливо, як їх перевозять.

"Санкціями обкладаються товари, неважливо, як їх перевозять. Їх перевезення по території ЄС заборонене, значить, заборона стосується усіх видів транспорту" , — сказав він.

З 18 червня Литовська залізниця припинила пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції ЄС.

Влада Литви пояснила заборону отриманням роз’яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених до ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій.

Попередньо заборона торкнеться 40−50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між Калінінградською областю та рештою Росії.

Через обмеження транзиту в МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене та посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера. Від них вимагали «негайного скасування рестрикцій», пообіцявши у разі відмови заходами у відповідь.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила у відповідь, що її країна не займається блокадою області Калінінграда і ніяк не інтерпретує санкції ЄС проти Росії.