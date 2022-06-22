ОВА: системи ППО збили російську ракету в небі над Одеською областю
Системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Одещиною, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка
"Вітаю, Одещино!
Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони".
Марченко додав, що впродовж доби російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.
Зранку 20 червня ППО збили російські ракети над Одесою та Білгород-Дністровським районом. Також ракети, запущені по області з Криму, збивали 18 і 19 червня.