ОВА: системи ППО збили російську ракету в небі над Одеською областю

Системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Одещиною, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка

"Вітаю, Одещино!

Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони".

Марченко додав, що впродовж доби російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Зранку 20 червня ППО збили російські ракети над Одесою та Білгород-Дністровським районом. Також ракети, запущені по області з Криму, збивали 18 і 19 червня.