ООН: понад 8 млн українців були змушені тікати через російську агресію
Понад вісім мільйонів українців були змушені залишити країну після початку російської агресії 24 лютого, повідомляє Новое время.
Про це свідчать дані управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) за 21 червня.
Загалом, за їхніми даними, до Європи були змушені поїхати понад п'ять мільйонів українців:
- до Польщі вирушили понад 4 млн українців;
- в Угорщину – 814 тисяч українців;
- до Румунії – 619 тисяч українців;
- у Словаччину – 525 тисяч українців.
При цьому, за даними ООН, на територію країни-агресора РФ виїхало 1,3 мільйона людей, а до Білорусі — 16 тисяч.
Також ООН повідомляє, що з 28 лютого в Україну повернулося 2,8 мільйона людей.