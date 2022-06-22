Єврокомісар: винні у військових злочинах потраплять до в'язниці, щойно виїдуть із РФ

14 країн Європейського союзу долучилися до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, у процесі загалом задіяно від 15 до 20 тисяч фахівців, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив єврокомісар із юстиції Дідьє Рейндерс.

"Ми намагаємося зібрати свідчення біженців у всіх державах-членах ЄС, де вони перебувають. І ви знаєте, що ми також маємо намір боротися не лише з воєнними злочинами та злочинами проти людяності чи геноцидом, але й з порушенням прав людини. (…) Свідчення щодо цього збирати складніше, але ми намагаємося надсилати експертів. На даний момент у мене немає даних про те, скільки російських солдатів фігурують у слідчих процесах у країнах-членах ЄС" , – сказав єврокомісар.

Рейндерс також підкреслив, що ніхто з тих, хто скоїв воєнні злочини, не залишиться безкарним.

На уточнювальне запитання, як бути з російськими солдатами, що навряд чи залишать країну, знаючи про порушені проти них справи, єврокомісар наголосив, що важливо надіслати сигнал про рішучість притягнути до відповідальності всіх винних.

"Я знаю, що це не так просто. Я знаю, що, можливо, деякі люди вважають за краще залишитися в Росії надовго, але вони мають знати, що, якщо вони вчинили якісь злочини, ми продовжимо займатися розслідуванням і судовим процесом. Але стосовно деяких людей, які залишаються в Росії або намагаються залишитися там на довгий час, – це буде складніше, можливо, буде якась координація без їхньої присутності. Але ми продовжимо, і, якщо вони одного разу переїдуть, то потраплять до в’язниці" , – наголосив комісар.

Нагадаємо, США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами.