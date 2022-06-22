Буданов: ЗСУ ставить за мету повне звільнення острова Зміїний

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це говорить коментар Буданова в прямому ефірі телемарафону.

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ.

Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".

Начальник ГУР пояснив, що будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.