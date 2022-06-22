Джонсон: Україна не віддасть своїх територій в обмін на світ

Українська територія має бути відновлена хоча б до кордонів, які контролювалися до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії вважає, що Україні не слід "віддавати свої території в обмін на мир», а українська територія має бути відновлена в межах «до 24 лютого».

"Ми переконані, що маємо допомагати українцям чинити стратегічний опір. Але ми не можемо бути українцями більшими, ніж самі українці. Це їхня криза, і мають вирішувати вони, як чинити. Вони не віддадуть території в обмін на мир, не підуть на погану угоду. Українська територія має бути відновлена хоча б до кордонів до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені" , - сказав Джонсон.

22 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю НВ заявив, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі під час спільного візиту до Києва не намагалися схилити президента України Володимира Зеленського до переговорів із Росією.

18 червня учасники переговорної групи з Росією Давид Арахамія та Рустем Умеров заявили, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу, і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.