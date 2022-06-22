Верещук: документи про освіту планують додати до "Дії"

В Україні хочуть максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона повідомила що, сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.

Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

Нагадаємо, укранці зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.