ОВА: близько 45% Донецької області під контролем України

Збройні сили України контролюють близько 45% територій Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі Радіо Свобода.

"Відповідно 55 відсотків із повною руйнацією — під контролем незаконних збройних формувань" , — сказав він, уточнивши, що має на увазі, зокрема, напівзруйнований Маріуполь та Волноваху.

За словами Кириленка, ситуація вздовж усієї лінії фронту дуже складна, а ті, хто відмовився евакуюватися, перебувають у небезпеці навіть в укриттях. Він додав, що люди виправдовують небажання їхати фразами: «Нам нікуди їхати», «Нам не вистачить коштів проживати десь».