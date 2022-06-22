ОВА: близько 45% Донецької області під контролем України
Збройні сили України контролюють близько 45% територій Донецької області, повідомляє Новое время.
Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі Радіо Свобода.
"Відповідно 55 відсотків із повною руйнацією — під контролем незаконних збройних формувань", — сказав він, уточнивши, що має на увазі, зокрема, напівзруйнований Маріуполь та Волноваху.
За словами Кириленка, ситуація вздовж усієї лінії фронту дуже складна, а ті, хто відмовився евакуюватися, перебувають у небезпеці навіть в укриттях. Він додав, що люди виправдовують небажання їхати фразами: «Нам нікуди їхати», «Нам не вистачить коштів проживати десь».
"Ворог застосовує дуже важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує", – повідомив Кириленко.