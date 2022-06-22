Мер: в окупованому Скадовську чути вибухи, є влучення в порт

В окупованому російськими військами Скадовську Херсонської області на території порту пролунали вибухи, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв з посиланням на "Суспільне".

Так, у місті прогриміло два вибухи. За словами градоначальника, було потрапляння до промислової зони порту.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, українські військові завдали ракетного удару по комплексах "Іскандер" у порту Скадовська, з яких сьогодні, 22 червня, обстрілювали Миколаїв.

Як повідомлялось, 22 червня російські окупаційні війська випустили сім ракет по Миколаєву.