Україна зможе почати контрнаступ через кілька місяців. Британія повинна допомогти, - Джонсон

За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси" , - заявив британський прем'єр.

Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас" , - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Росія перевела її на стадію виснаження. Крім того, він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.