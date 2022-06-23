Німеччина розробляє проект плана Маршалла для України, його обговорять з членами G7

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проект перспективного плану Маршалла для України стане одним з питань, яке обговорюватимуть лідери країн "Великої сімки" на їх майбутньому саміті в Німеччині, пише Анастасія Ізвощікова, РБК-Україна.

Шольц сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України. Канцлер заявив парламенту Німеччини, що відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців.

За його словами, для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Канцлер Німеччини також переконаний, що дійсно вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.

Шольц також заявив, що разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн має намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.