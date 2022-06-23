ОВА: окупанти вдарили по Криворізькому району

За минулу ніч російські війська шість разів ударили по Криворізькому району. Частина снарядів потрапили в житлові квартали Апостолового. В результаті обстрілу поранено дві людини, їх госпіталізували.

Про це повідомляє﻿ голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченка.

Зафіксовано руйнування житла, місто частково залишилося без електрики і води. Після обстрілу на вулицях і у дворах залишилися касетні боєприпаси.

Рятувальники відвели людей в безпечні місця, працюють піротехніки. До ранку вже виявлено 16 касетних елементів.