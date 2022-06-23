Британська розвідка: Cили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів

За даними британської розвідки, російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська на близько 5 кілометрів завдяки резервам та потужній щільності вогню, повідомляє Українська правда.

"З 19 червня російські сили найімовірніше змогли просунутись на відстань більше 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку ймовірно є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів" , - зазначає розвідка.

Хоча російські війська створюють все більший тиск на виступ у районі Лисичанська-Сєвєродонецька і їм вдається "повзуче" просування, плани по створенню глибшого оточення та захопленню заходу Донецької області наразі загальмувались.

У своєму огляді за 22 червня британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів. Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".