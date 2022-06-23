Канада та Німеччина шукають вихід для турбін Північного потоку

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що влада країни разом з владою Німеччини шукає вихід із ситуації з турбінами Siemens для російського трубопроводу Північний потік, які застрягли на ремонті, повідомляє Новое время.

"Ми хочемо поважати санкції, бо санкції було введено не просто так. Але метою санкцій ніколи не було бажання завдати серйозної шкоди Німеччині, одному з наших найближчих друзів та союзників. Тому ми дуже стурбовані цим питанням" , - заявив канадський міністр.

Турбіни для трубопроводу Північний потік були виготовлені у Канаді. Іноді вони повинні проходити технічне обслуговування на заводі в Монреалі. З 16 червня трубопровід працює на 40%, оскільки через санкції проти Газпрому турбіни застрягли на ремонті в Канаді .

Повідомляється, що зараз у Канаді знаходиться лише одна турбіна, решта залишаються в РФ. Якщо вірити Газпрому, не всі вони працюють.

"Ми ведемо переговори з Німеччиною, намагаючись знайти спосіб, як можна було б забезпечити постачання газу" , - заявив канадський міністр.

Він додав, що є різні варіанти, які можуть розглянути сторони.