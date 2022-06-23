У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 23 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1504 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18) од,
  • артилерійських систем – 756 (+4) од,
  • РСЗВ - 240 (+1) од,
  • засобів ППО - 99 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 183 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
  • крилатих ракет - 137 (+0),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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