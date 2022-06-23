У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 23 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1504 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18) од,
- артилерійських систем – 756 (+4) од,
- РСЗВ - 240 (+1) од,
- засобів ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.