США відправлять в Україну робота-собаку для розмінування територій

Армія США погодилась надати робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва.﻿ Про це пише Foreign Policy, повідомляє Економічна правда.

За словами співрозмовника видання, армія США погодилась надати одного із двох своїх роботів-собак.

Робота-собаку Spot від Boston Dynamics використають для розмінування територій поблизу Києва.

Зазначається, що робота використовуватиме американська некомерційна організація HALO Trust - Організація життєзабезпечення небезпечних територій, яка проводить гуманітарне розмінування - усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема від мін-пасток.