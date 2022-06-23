НАТО: Війна в Україні буде тривалою, але Альянс готовий постачати зброю
Генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України буде довготривалою. Втім, союзники НАТО спроможні продовжувати постачати Києву зброю стільки, скільки це буде необхідно, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
За його словами, союзники по Альянсу несуть "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні.
"Весь мій меседж полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто кажу особам, які ухвалюють рішення в столицях НАТО… що ми маємо політичний і моральний обов’язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу", - сказав Столтенберг.
Він також підкреслив на необхідності підтримувати постачання Україні сучасних, важких озброєнь, "як це вже давно роблять союзники по НАТО", а також ту роль, яку Альянс може відіграти у забезпеченні підтримки.
Столтенберг додав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.
Раніше Столтенберг заявляв, що НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу.