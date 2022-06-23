Україна вдвічі скоротила виробництво сталі та чавуну

Укрметалургпром із посиланням на дані Worldsteel повідомляє, що через війну Україна опустилася на 12 місце з виплавки чавуну і на 18 місце з виплавки сталі, повідомляє Новое время.

За підсумками перших п'яти місяців 2022 року Україна скоротила виробництво сталі та чавуну більш ніж на 50%.

Наразі Україна посідає 12-е місце серед 40 країн-виробників чавуну. Виплавка цього металу впала на 53% - до 4,15 млн. тонн. На першому місці опинився Китай з показником 360,8 млн. тонн (мінус 5,9% за 5 місяців поточного року).

Укрметалургпром

За січень-травень цього року виробництво сталі в Україні впало на 52,7% - до 4,24 млн. За обсягом виробництва сталі Україна посіла 18 місце серед 64 країн-виробників. Перше місце за обсягами виробництва також залишилося за КНР.

Укрметалургпром





Через російську агресію Україна відкотилася на 36-е місце в рейтингу світових виробників сталі, хоча за підсумками 2021 року займала 14-ту позицію.