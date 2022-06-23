Мінрегіон: тарифи на опалення не зміняться

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, але слід "відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю"﻿. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Ділова столиця.

На його думку, зима буде "надскладною".

"Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність" , — запевнив міністр.

Він наголосив, що опалювальний сезон почнеться вчасно, "для цього є всі передумови".

"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи" , — сказав Чернишов.