Мінрегіон: тарифи на опалення не зміняться
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, але слід "відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю". Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Ділова столиця.
На його думку, зима буде "надскладною".
"Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність", — запевнив міністр.
Він наголосив, що опалювальний сезон почнеться вчасно, "для цього є всі передумови".
"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи", — сказав Чернишов.
"Головне завдання — маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", — додав міністр.