Українці, що постраждали від РФ, можуть звернутися до ЄCПЛ онлайн

Мінцифри повідомляє, що кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Заяву до ЄСПЛ можна сформувати онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua.

Система вказує перелік ситуацій, які є підставою для звернення до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, згвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.

При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

“Термін розгляду заяви може становити від одного року, але вірогідність отримання компенсації є високою” , - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Консультації з цих питань надає Українська Гельсінська спілка з прав людини.