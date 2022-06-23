Радіо Прага: Чехія призупинила видачу віз росіянам та білорусам

Чехія призупинила видачу віз та тимчасових посвідок на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме щонайменше до кінця березня 2023 року.﻿ Про це, з посиланням на Радіо Прага, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформують місцеві ЗМІ, уряд Чеської Республіки затвердив відповідну пропозицію Міністерства закордонних справ.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації, що підтримується Республікою Білорусь" , - цитує видання МЗС Чехії.

Зазначається, що ціллю такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

При цьому у виданні зазначають, що іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються.

Такі росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.