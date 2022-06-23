В Україні змінили правила видачі паспортів

Кабінет міністрів змінив правила виготовлення та оформлення паспорта громадянина України. В умовах воєнного стану до ID-картки не буде додаватися електронний підпис, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це, з посиланням на постанову від 21 червня 2022 р. № 707.

Згідно з рішенням, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта здійснюватиметься без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифрування.