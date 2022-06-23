Згідно з результатами дослідження Американської торгової палати, 60% компаній продовжують працювати після 120 днів війни. Ще 34% працюють частково, повідомляє UBR.

Половина компаній платять зарплати у повному обсязі. 95% членів Американської торгової палати мають намір продовжувати діяльність в Україні.

За цими даними, 5% компаній довелося призупинити діяльність, 1% повністю припинили діяльність. Більшість із працюючих компаній змушені вести бізнес на 50-70% від довоєнного рівня.

Щодо зарплати, то після 120 днів війни в Україні 57% компаній оплачують працю співробітників у повному обсязі та надають додаткову допомогу. Інші виплачують ставку або частково скоротили оклади.

Найскладнішими викликами на даному етапі для бізнесу є безпека та захист співробітників, логістика та транспортування, спад діяльності партнерів, експортно-імпортні операції та відсутність клієнтів.

Згідно з результатами опитування, 25% підприємств-членів палати вказали, що їх заводи, офіси чи потужності було пошкоджено. Найчастіше це незначні руйнації. При цьому 35% зазнали непоправних ушкоджень.

У найближчі три-чотири квартали 95% компаній планують продовжувати свою діяльність. Ще 70% висловили впевненість у продовженні роботи у 2023 році.