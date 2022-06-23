ОВА: окупанти обстріляли Харківщину, поранено дітей
Минулої ночі російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру в Харкові й області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові вчора близько 23.00 були обстріли Індустріального району, спалахнула пожежа в складських приміщеннях. Також окупанти обстріляли Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.
"У Чугуївському районі вночі та вранці росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Зруйновані приватні будинки", - написав Синєгубов.
За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини. Інформація оновлюється.