ОВА: окупанти обстріляли Харківщину, поранено дітей

Минулої ночі російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру в Харкові й області. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові вчора близько 23.00 були обстріли Індустріального району, спалахнула пожежа в складських приміщеннях. Також окупанти обстріляли Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

"У Чугуївському районі вночі та вранці росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Зруйновані приватні будинки" , - написав Синєгубов.

За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини. Інформація оновлюється.