ЗМІ: Після полону в росіян наклав на себе руки експосадовець Нацполіції Херсонщини

Місцеве видання "Мост" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що після полону в окупантів наклав на себе руки 51-річний колишній начальник поліції громадської безпеки ГУ Нацполіції Херсонської області Олег Худяков, повідомляє Ділова столиця.

Відомо, що Худяков тиждень перебував у полоні.

ЗМІ вважають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва, погрожуючи членам сім’ї – у нього залишилися дружина та син.

"Мост" пише, що, ймовірно, за такого вибору Худяков вирішив накласти на себе руки.