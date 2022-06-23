Європарламент ухвалив резолюцію про статус кандидата ЄС для України

У четвер, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це повідомляє депутат Європарламенту Володимир Більчик у Twitter.

"Європарламент переважною більшістю голосів приймає резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України і Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС" , - написав він.

Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти - 45, утрималися - 14.

Остаточне рішення про кандидатство має ухвалити саміт країн ЄС, який стартував сьогодні.