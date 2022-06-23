У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських льотчиків

У США конгресмени Адам Кінзінгер (республіканець) та Кріссі Хулахан (демократ) внесли законопроект про навчання українських льотчиків роботі на винищувачах F-15, F-16 та інших повітряних судах, повідомляє Новое время.

За словами конгресменів, згідно з публічною інформацією, ні українці, ні росіяни досі не встановили перевагу у повітрі. Сполучені Штати можуть допомогти Україні змінити ситуацію у повітряній сфері, надавши українським силам вирішальну перевагу у війні.

"Українським військовим потрібна наша негайна допомога, особливо авіаційними засобами" , - зазначив Кінзінгер.

Ця програма зміцнить українські збройні сили та забезпечить їхню довгострокову стабільність та безпеку, переконані автори документа.

Українським військовим дуже важливо пройти навчання на західних повітряних платформах, поки США думають над можливістю постачання такого озброєння. Якщо ескалація війни ще більше зросте, то українські льотчики мають бути готові негайно використати західну авіацію, наголосили конгресмени.