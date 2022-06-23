Росія заплатила за євробондами у рублях, але дефолт не визнає
, повідомляє Новое время.
Відповідно до недавнього указу Володимира Путіна Міністерство фінансів Росії виконало свої зобов'язання щодо євробондів перед іноземними кредиторами на суму $234,85 млн у рублях. Про це йдеться у повідомленні російського відомства.
Кошти для виплати купонного доходу за облігаціями зі строком погашення у 2027 та 2047 роках на загальну суму 12,51 млрд рублів (за офіційним курсом 53 руб./долл) були перераховані Національному розрахунковому депозитарію (НРД).
Обмеження проти НРД Євросоюз ввів у рамках шостого пакету санкцій , який набув чинності 3 червня.
У російському Мінфіні вважають свої зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів РФ виконаними у повному обсязі.
Як йдеться у поясненні міністра фінансів Антона Силуанова, «головне, що Росія здійснила платіж, а зміну валюти платежу не можна розцінювати як неналежне виконання боргових зобов'язань, особливо в умовах форс-мажору», повідомляє The Bell .
Власники євробондів будуть вправі розпоряджатися отриманими рублями на власний розсуд. У тому числі зможуть конвертувати їх у валюту.
Для виведення грошей за кордон потрібно отримати дозвіл окремо. Для цього потрібно буде підписати відмову від усіх потенційних претензій щодо цього платежу.