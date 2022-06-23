Валютний ринок в умовах війни: день 120-й

У четвер, 23 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок, 21 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 23,46 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 253,20 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 1,36 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 21 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 95,2 млн доларів: на 236,4 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 141,2 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7241 гривень, а продають по 31,0313 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 23 червня зріс на 23908,8 млн. і склав 83182,8 млн. гривень.

Учора Національний банк вкотре придбав пакет військових ОВДП на суму 35 млрд. гривень. Всього з початку війни він купив військових облігацій на суму 225 млрд гривень із 400 млрд запланованих до покупки.

Курс готівкового долара у четвер не змінився порівняно із вчорашнім днем. Зокрема, сьогодні у Києві більшість оптових обмінних пунктів продають «готівкового» американця по 35,35 гривень. При цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) у багатьох точках обміну звузився до «довоєнних» 5 копійок. Проте найближчим часом аналітики очікують зростання цін на долар, та не думають, що воно буде суттєвим.

Євро на FOREX у четвер почало падати після трьох днів зростання та опустилося до позначки 1,0482 долара. Готівкове євро в Україні торгується за вчорашніми цінами. У столиці євро подешевшало буквально на 5 копійок: якщо вчора його продавали по 37,30-37,40 гривень, то сьогодні з'явилися пропозиції щодо 37,25-37,35 гривень.

Біткоїн продовжує робити коливання в коридорі 19700-20800 $ за монету. До моменту написання статті його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance досягла 20760 $. Великі ордери для придбання біткоїна на цій біржі перемістилися до рівня 17800$ за 1BTC.