Генштаб: Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, яка в майбутньому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок для ведення бойових дій в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, збірних заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки на даний час проводяться обслуговування та зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора у озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах Збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора" , - пояснив він.

За словами Громова, зараз на території Білорусі знаходяться спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній.

Також виявлено, що на території колишнього аеродрому Зябрівка в Гомельській області Білорусі активно проводяться заходи щодо будівництва військової інфраструктури.

"Не виключається, що надалі в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової військової бази агресора поблизу нашого державного кордону" , - резюмував представник Генштабу ЗСУ.

Наприкінці травня у Міноборони Білорусі оголосили, що за дорученням Лукашенка створять «народне ополчення». 7 червня у білоруській армії почалися заняття з «бойової готовності». Також режим диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, розпочав тренування з «переходу з мирного у воєнний час», повідомляє українська розвідка.

Президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі мінімальні, але Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Російські військові та танки наступали на північ України з території Білорусі, також там розміщені установки, з яких територією України запускаються ракети. Росія використовує білоруські аеродроми для військових літаків, інфраструктуру та лікарні.