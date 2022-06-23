СБУ: суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні

За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

Список заборонених політичних структур:

"Опозиційна платформа - За життя"

"Опозиційний блок"

"Партія Шарія"

"НАШІ"

"Соціалісти"

"Ліва опозиція"

"Партія справедливості та розвитку"

"Держава"

"Блок Володимира Сальдо"

"Соціалістична партія України"

"Союз лівих сил"

"Прогресивна соціалістична партія України"

Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України".