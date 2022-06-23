СБУ: суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні

СБУ: суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні
Фото: Facebook

За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

Список заборонених політичних структур:

  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "НАШІ"
  • "Соціалісти"
  • "Ліва опозиція"
  • "Партія справедливості та розвитку"
  • "Держава"
  • "Блок Володимира Сальдо"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Союз лівих сил"
  • "Прогресивна соціалістична партія України"

Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України".

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