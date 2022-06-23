Kronen Zeitung: Австрія відмінить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Уряд Австрії найближчим часом відмовиться від обов’язкової вакцинації від коронавірусу, тому що це виявилося неефективним. Там зазначили, що охочих вакцинуватися не побільшало, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Йоханнес Раух, пише Kronen Zeitung.

За його словами, все змінив новий штам Омікрон, тому що він заразніший, але значно легше переноситься людиною. Тому й потреба у вакцинації дещо знизилася.

Крім того, там зазначили, що навіть запровадження обов'язкової вакцинації не збільшило кількість бажаючих щепитися, це питання викликало серйозні дебати у суспільстві.

Очікується, що законопроект про відміну обов'язкової вакцинації буде схвалений у липні. Зараз закон про обов'язкові щеплення призупинено до серпня.