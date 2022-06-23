Сумська ОВА: Юнаківську громаду обстріляли забороненими боєприпасами

Російські окупанти обстріляли населені пункти Юнаківської громади забороненими боєприпасами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!"

Сумська ОВА стверджує, що російські війська обстріляли села фосфорними боєприпасами з РСЗВ "Град" на території РФ.

Інформація про жертв та пошкодження наразі уточнюється.

Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.