Розвідка: росіяни планують "референдуми" у Херсонській та Запорізькій області

Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Центру національного спротиву, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".

Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.