Гайдай: за сьогодні з Лисичанська евакуювали 34 особи, зокрема дітей

Українські поліцейські та рятувальники провели евакуацію із Лисичанська Луганської області. З міста вивезли 34 мирних мешканців, зокрема дітей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він уточнив, що волонтери також щодня збирають охочих у селах громад.

За його словами, кількість охочих евакуюватися значно зросла через посилення обстрілу російськими окупантами населених пунктів області.

23 червня російським силам вдалося просунутися приблизно на 5 кілометрів у напрямку Лисичанська Луганської області, це сталося завдяки недавньому посиленню їхніх підрозділів.