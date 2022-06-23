Єпіфаній просить уряд передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України Епіфанія звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати церкві один з храмів Києво-Печерської лаври для проведення регулярних богослужінь, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить лист предстоятеля ПЦУ до Шмигаля.

Епіфаній зазначив, що 23 травня рішенням Священного Синоду ПЦУ було засновано чоловічий монастир - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.

Тому предстоятель ПЦУ просить Шмигаля вирішити питання щодо надання для проведення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ одного з храмів на території Верхньої Лаври. Він зазначає, що ці храми фактично не використовуються для постійних богослужінь. Він привів приклади - Благовіщенський храм в колишніх Митрополичих палатах, храм Всіх Святих над Економічною брамою чи інший в межах Верхньої Лаври.

"Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством" , - зазначив Епіфаній.

Також він просить уряд знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.

Нагадаємо, Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити престолу керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила.