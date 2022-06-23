Генштаб: ЗСУ зупинили наступ ворога на південній околиці Лисичанська

Збройні сили України зупинили наступ російських військ у напрямку південної околиці Лисичанська, ворог тисне на Сєвєродонецьк, там тривають бої, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Українські воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

Повідомляється, що ЗСУ зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська завдали окупантам втрат та змусили відступити.

Для поновлення наступу росіяни висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Повідомляється, що окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Противник безуспішно намагався скувати боєм дії українських підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ з танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього українські воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Для виявлення слабких місць в українській обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки українські воїни жорстко придушили.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка.

Завдав авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні підрозділів ЗСУ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

"Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях".