Єврокомісія: постачання газу до ЄС гарантовано, але ситуація серйозна

Постачання газу до Євросоюзу наразі гарантовано, але до ситуації слід ставитися серйозно, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив представник Єврокомісії у коментарі CNN.

"Згідно з нашим обміном з національною владою, безпека постачання газу в Німеччині та в ЄС наразі гарантована. Зниження надходження газу з Росії поки що можна компенсувати" , — заявив представник Єврокомісії.

Однак "до ситуації слід поставитися серйозно", додав він.

"На даному етапі ми маємо усвідомлювати, що ситуація може ще більше погіршитися. Заяви про раннє попередження, які є першим рівнем попередження, були зроблені дев'ятьма іншими державами-членами ЄС за останні місяці на тлі використання Росією своїх газових поставок, що продовжується, як інструмент для шантажу" , — додав представник.

Раніше стало відомо, що ЄС домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.

Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.