Мер: Маріуполь заполонили гори невивезеного сміття, панує антисанітарія

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окуповане росіянами місто заполонили гори невивезеного сміття, панує антисанітарія, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Поширюються інфекційні захворювання – серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води.

До цього додаються гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя і здоров'я маріупольців, які опинилися в цьому гетто".

У міськраді повідомили, що 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці.

Окупанти не прибирають його, бо самі знищили комунальну техніку.

Тож з кінця зими сміття з Маріуполя нікуди не вивозиться.

В результаті підвищується ризик поширення інфекційних захворювань.

За словами Бойченка, зараз потрібно зробити все для того, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста у бік території підконтрольної Україні.