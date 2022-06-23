Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до ЄСПЛ

Міністерство юстиції України подало новий позов проти країни-агресора Росії до Європейського суду з прав людини, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Мін'юсту Денис Малюська, повідомляє пресслужба відомства у четвер, 23 червня.

У новому позові Україна звинувачує владу Росії в порушенні Європейської конвенції з прав людини через незаконне вторгнення на суверенну територію нашої країни. Малюська наголосив, що по всій території України Росія щодня невибірково застосовує військові сили та засоби проти цивільного населення і майна громадян, порушуючи всі норми міжнародного права.

"Десятки тисяч людей загинули, були поранені, зникли безвісти, сотні тисяч будинків зруйновані або пошкоджені, мільйони людей стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва" , - сказав міністр.

У Мін'юсті розповіли, що поданий Україною документ стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни та подій від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до фактичного відступу російських військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року. Скарги щодо подальших порушень Росії надішлють в ЄСПЛ у наступних доповненнях до заяви.

Україна в рамках позову вимагає від країни-агресора повністю вивести війська та виплатити компенсацію потерпілим сторонам. За даними Мін'юсту, на першому етапі російського вторгнення збитки склали 80 млрд доларів.

Російський диктатор Володимир Путін у червні підписав закон про невиконання рішень ЄСПЛ, винесених після 15 березня 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країну-агресора виключили з Ради Європи.