У Мінфіні розповіли, що відбуватиметься із пенсіями у липні
1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко у телемарафоні.
"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати - це пенсійні та соціальні - було здійснено", - сказав він.
Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.
Нагадаємо, пенсії перерахують тричі до кінця 2022 року - яке зростання очікується у липні.
Окрім того, пенсійну реформу довелося призупинити через війну Росії проти України.