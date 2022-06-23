У Мінфіні розповіли, що відбуватиметься із пенсіями у липні

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко у телемарафоні.

"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати - це пенсійні та соціальні - було здійснено" , - сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.

Нагадаємо, пенсії перерахують тричі до кінця 2022 року - яке зростання очікується у липні.

Окрім того, пенсійну реформу довелося призупинити через війну Росії проти України.