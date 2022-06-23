ПАРЄ визнала, що МН17 у небі над Донбасом збили російською ракетою

Літак рейсу МН17, який розбився 17 липня 2014 року, збили над Донбасом російською ракетою, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ґрунтуючись на доказах, наданих її доповідачу владою України та Нідерландів, вона (ПАРЕ - ред) вважає „найпереконливішим сценарієм“ те, що рейс MH17 був збитий над Україною у 2014 році ракетою „Бук“, наданою військовим частинам, які контролюються РФ" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході розслідування було повністю спростовано версії, згідно з якими рейс MH-17 був збитий українським винищувачем Су-25 або МіГ-29, або українським Буком.

Також в Асамблеї заявили, що вражені «дезінформацією», що поширюється російською владою щодо аварії літака, яка завдала «біль і страждання» родичам та друзям жертв.

"Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшла до того, що представили фальшиві дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду" , - йдеться в повідомленні.

У катастрофі малайзійського Boeing, який летів з Амстердама до Куала-Лумпуру, загинули всі 298 людей, які перебували на борту. У серпні 2014 року була створена Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники Росії. У липні 2015 року Росія заблокувала у Раді Безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал із розслідування аварії MH17.

У 2016 році Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи Boeing Малазійських авіаліній рейсу МН17, згідно з якими літак збили із ЗРК Бук, який доставили на Донбас із території Росії.