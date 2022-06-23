Міністр: Франція зможе обійтися без постачання російського газу

Міністр енергетичного переходу Франції Аньєс Панньє-Рунаше заявила, що країна зможе обійтися без постачання російського газу, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Le Figaro.

"Ми можемо обійтися без російського газу, це передбачає, що всі танкери зі зрідженим газом прибудуть вчасно і що ми зможемо з комфортом заповнити наше стратегічне сховище" , - сказала Панньє-Рунаше.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн раніше пояснила, що Франція має намір до початку осені заповнити свої газові сховища майже на 100% і наступного року збирається збудувати новий плавучий LNG-термінал, щоб забезпечити його постачання, незважаючи на падіння постачання з Росії.

Раніше стало відомо, що ЄС домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.

Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії.