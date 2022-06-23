Макрон про статус кандидата в ЄС для України: це сильний сигнал на адресу Росії

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу є сильним сигналом для Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Франції Еммануеля Макрона після саміту лідерів ЄС.

"Статус кандидата - це дуже сильний сигнал для Росії" , - зазначив він.

Він також підкреслив, що сьогодні було зроблено правильний політичний жест з боку сильної і єдиної Європи.

"Це буде довгий шлях, він буде вимогливим" , - сказав Макрон і додав, що Україна, Молдова і Грузія мають все для того, щоб швидко просунутися в процесах європейської інтеграції.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС і заявив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ "120 днів і 30 років".

Перший день саміту ЄС у Брюсселі завершився одноголосним рішенням дати статус кандидата Україні і Молдові.

Що стосується Грузії, то їй належить виконати ще кілька умов.