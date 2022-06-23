ОВА: внаслідок російських обстрілів Харківської області загинули двоє людей

У четвер, 23 червня, внаслідок російського обстрілу Харківської області двоє людей загинули, а серед постраждалих є діти, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

За даними адміністрації:

у місті Чугуїв 6 людей було поранено, з яких двоє дітей – 6 та 9 років;

у селі Велика Бабка, Чугуївського району, один поранений;

у Золочові, Богодухівського району, також один поранений;

у селі Андріївка, Ізюмського району, двоє людей було поранено;

у місті Балаклія, Ізюмського району, загинули двоє людей.

ОВА закликала жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без необхідності.