ОВА: внаслідок російських обстрілів Харківської області загинули двоє людей
У четвер, 23 червня, внаслідок російського обстрілу Харківської області двоє людей загинули, а серед постраждалих є діти, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА у Telegram.
За даними адміністрації:
- у місті Чугуїв 6 людей було поранено, з яких двоє дітей – 6 та 9 років;
- у селі Велика Бабка, Чугуївського району, один поранений;
- у Золочові, Богодухівського району, також один поранений;
- у селі Андріївка, Ізюмського району, двоє людей було поранено;
- у місті Балаклія, Ізюмського району, загинули двоє людей.
ОВА закликала жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без необхідності.