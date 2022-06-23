Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні

США нададуть додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 450 мільйонів доларів, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі під час брифінгу.

"США анонсують додатковий пакет допомоги на суму 450 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні захистити свою демократію перед російською агресією" , - сказав він.

Кірбі уточнив, що пакет включає високомобільні ракетні системи та боєприпаси.

«Це 13 разів, коли президент Байден анонсує пакет допомоги за період цієї кризи. Таким чином, загальна вартість допомоги, яку ми передали Україні, становить приблизно 6,1 мільярда доларів лише після 24 лютого», — додав Кірбі.

За даними Associated Press, останній пакет буде включати чотири РСЗВ HIMARS, 18 тактичних транспортних засобів, 18 прибережних і річкових патрульних катерів, тисячі кулеметів, гранатометів і боєприпасів, а також деяке інше обладнання і запасні частини.

На початку червня США повідомили, що відправлять в Україну чотири РСЗВ HIMARS та снаряди до них. 23 червня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що американські системи вже прибули до України.