У Сенаті США схвалили резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росії до списку країн-спонсорів тероризму, повідомляє Голос Америки.

Резолюція була запропонована сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом 9 травня, з боку демократів її підтримав сенатор Річард Блюменталь.

Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що остаточне рішення мають ухвалити в адміністрації президента США.

За словами співголови комітету з міжнародних відносин сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування у Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

"Наступний крок – за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря” , - сказав республіканець.

За словами Ріша, він не сумнівається, що атака на Україну є актом тероризму з боку Володимира Путіна.