У Сенаті США схвалили резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму
Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росії до списку країн-спонсорів тероризму, повідомляє Голос Америки.
Резолюція була запропонована сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом 9 травня, з боку демократів її підтримав сенатор Річард Блюменталь.
Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що остаточне рішення мають ухвалити в адміністрації президента США.
За словами співголови комітету з міжнародних відносин сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування у Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.
"Наступний крок – за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря”, - сказав республіканець.
За словами Ріша, він не сумнівається, що атака на Україну є актом тероризму з боку Володимира Путіна.
“Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад - Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє”, - наголосив він.