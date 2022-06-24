Як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали: інструкція Держспецзв’язку

Держспецзв'язку роз'яснило, як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Симптоми" зламу гаджета

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї).

Значне уповільнення роботи гаджету.

Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення.

Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті.

Поява спливних вікон, реклами.

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали.

Самовільна зміна гаджетом налаштувань.

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються.

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну.

Отримання незрозумілих системних повідомлень.

Самовільна робота курсору чи клавіатури.

Щоб мінімізувати ризик зараження гаджету: